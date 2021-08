Thorup forventer flere FCK-indkøb: Har brug for rutine

- Jeg vil helt sikkert gerne have flere ind. Vi kigger stadigvæk, og det gør vi, fordi der er interesse, og som vi spiller nu, bliver der budt til højre og venstre på vores spillere.

- Så skal vi være klar med plan b og skyggehold, og det er vi. Det vil undre mig meget, hvis der ikke kommer et par spillere mere ind, siger Jess Thorup efter søndagens 2-0-sejr over Sønderjyske.

FCK-chefen hæfter sig ved det tætte kampprogram, der venter, hvis FCK lykkes med at slå tyrkiske Sivasspor ud i den afgørende playoffkamp før Conference League-gruppespillet.

- Vi skal lige over en hurdle på torsdag, og kommer vi det, skal vi altså spille midtugekampe helt frem til december, hvis vi ellers kan klare os lidt fornuftigt i pokalen. Så skal vi bruge spillere, understreger Thorup, der kan glæde sig over en 2-1-føring fra det første opgør i Tyrkiet.

Når snakken falder på positioner, tænker Jess Thorup primært på de forreste.

- Jeg synes stadig, vi godt kan bruge lidt kvalitet rent offensivt. Det er klart, at når vi nu lige har haft Kamil Wilczek ude med skader, så er det nogle unge spillere, vi sætter ind.

- Det er Rasmus Højlund og William Bøving, og dem er vi klar til at give chancen, men skal vi spille tre kampe om ugen, skal der også være noget rutine ved siden af dem til at hjælpe dem på vej i den rigtige retning, siger FCK-træneren og understreger, at der dog kigges overalt på banen.

FCK blev søndag enig med Ajax om et salg af 19-årige Mohamed Daramy, men Jess Thorup frygter ikke som sådan, at flere skulle blive solgt, selv om det kan ske.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare, at som vi spiller lige nu, så vil det undre mig, hvis der ikke var nogen, der sad og bød til højre og venstre. Lad mig sige det sådan.

- Jeg vil gerne have, at vinduet lukker, for jeg synes, vi har et fantastisk hold, men jeg er også bevidst omkring, at der kan ske noget, så derfor skal vi være klar til at trykke på knappen, pointerer Thorup.

På banen har FCK fundet melodien i den nye sæson og står således noteret for otte sejre og tre uafgjorte i sammenlagt 11 kampe i Superligaen og Europa.