Thorup forsvarer sin egen taktik: Kun selvtilliden mangler

FC København har i de sidste mange år været kendt for at praktisere zoneforsvar og et 4-4-2-system, men sådan er det ikke længere.

Thorups første to superligakampe er endt med nederlag til FC Midtjylland og Randers, men cheftræneren mener ikke, at skiftet har været for stor en mundfuld.

Det siger han efter mandagens 1-2-nederlag hjemme til Randers.

- Det tror jeg såmænd ikke, og jeg tror ikke, vi skal snakke så meget om system og alt muligt andet. Sejre er den bedste medicin, og hvis vi ikke får dem, kommer vi længere og længere ned.

- Vi skal have vendt det hurtigst muligt, så det ikke bliver et frit fald, siger Thorup.

Det er på selvtillidskontoen og ikke taktikbrættet, at FCK halter, mener han.

- Det er nok tydeligt, at det er en gruppe spillere, der mangler selvtillid og tro på tingene. Det mentale er over 50 procent af det at være fodboldspiller. Uden selvtillid bliver vi hurtigt middelmådige og ordinære.

- Jeg lavede systemskiftet for at prøve at få spillerne ud af den boble med manglende selvtillid, som de er i. Jeg forsøgte at skubbe til nogle ting, og når jeg ser dem på træningsanlægget, er de sindssygt energiske og nysgerrige, men jeg ser et eller andet spøgelse, når de kommer herind i Parken, siger Thorup.

Trods de skuffende resultater er Jonas Wind optimistisk, og han mener heller ikke, at de taktiske ændringer har været for store.

- Det nemme svar ville være at svare ja ud fra de resultater, men nej, sådan føler jeg ikke, at det er. Det er hans idéer, der skal arbejdes på, og selvfølgelig er det sjældent, at de sidder der fra dag ét.

- Det tager tid, men vi stoler fuldt og fast på hans idéer. Jeg synes, det har set godt ud, men vi har ikke rigtig formået at vise det i kamp, siger Wind.

I Randers-lejren kunne cheftræner Thomas Thomasberg godt se, at FCK ikke spillede i et velkendt system mandag aften.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, der var nogle flere huller hos dem. Det er klart, at når man ikke har trænet så meget og har spillet på en anden måde i lang tid, så er der nogle ting, som ikke helt er afstemt.

- Det er sjældent, jeg har været med til, at der har været så meget plads at løbe på. Jeg synes, vi vandt fortjent, for vi havde flere og større chancer end FCK, siger Thomasberg.

Både FCK og Randers har ti point efter ni kampe i Superligaen, men kronjyderne er på niendepladsen grundet en bedre målscore, mens københavnerne er nummer ti i tabellen.