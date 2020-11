Thorup efter nedtur: Ståle-virak påvirker alle i FCK

Solbakken udtalte sig søndag aften for første gang om sin fyring i FC København i et langt interview med TV3 Sport, hvor han langede voldsomt ud efter klubbens ledelse.

Nordmanden anklagede blandt meget andet bestyrelsen for hverken at have hjertet eller hjernen til at forstå de store strategiske linjer i fodboldforretningen. Og de udtalelser er et stort emne i klubben, siger Thorup.

- Det er klart, jeg mærker det. Det ville være mærkeligt andet, når spillerne går og snakker om det, hele træningsanlægget og alle omkring klubben snakker om det hele vejen op igennem klubben.

- Jeg kan holde fokus på det, jeg skal, og det er at arbejde med spillerne, men jeg kan jo ikke underkende, at al den virak, der er, også interfererer i spillernes hoved og i alle omkring mig, siger Jess Thorup.

- Jeg har ikke set interviewet, fordi jeg vidste, at det ville give al for meget virak, og jeg skal fokusere på at være fodboldtræner, men det er klart, at der sker sindssygt meget i og omkring klubben lige nu, som jeg ikke rigtig har den store indflydelse på, og det er da ærgerligt, tilføjer han.

FCK-angriberen Jonas Wind er ikke meget for at kommentere på Ståle Solbakkens udtalelser, men han mener ikke, at det har påvirket spillerne specielt meget.

- Han kom ud med sin version af sagen, men jeg har ikke så meget at sige til det. Det er ikke en sag mellem mig eller nogle andre spillere. Det er Ståle og bestyrelsen, det går på.

- Selvfølgelig har nogle af os set det og har chattet lidt om det, men det er ikke noget, vi har snakket særligt meget om.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er endt der, men det påvirker egentlig ikke os spillere. Det er ikke vores bord, det ligger på, siger Jonas Wind.

FCK-bestyrelsen afviste i forbindelse med Randers-kampen at kommentere på Ståle Solbakkens interview, og Jess Thorup håber, at der snart kan blive lagt låg på sagen.

- Nu er der åbnet op for posen, og så lad os da få lukket den her sag ned. Vi kan jo ikke blive ved med at rippe op i, hvad der er sket og ikke er sket. Jeg kan ikke bruge det til noget, når jeg ikke har været en del af det.

- Jeg er nødt til at kigge fremad, og hvad der er af konflikter og bliver sagt rundtomkring, kan jeg ikke rigtig kommentere eller blive en del af, siger cheftræneren.