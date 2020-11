Thorup efter debut: Vi skal hjem og tale om nogle ting

- Jeg så mange gode præstationer, og jeg synes, der er meget godt tage med fra kampen.

- Men jeg fik selvfølgelig også set nogle ting, som vi skal hjem og tale om og arbejde videre med, siger Thorup til klubbens hjemmeside.

FCK havde mange chancer i løbet af de 90 minutter, men Avarta var også tæt på at udligne til slut.

- Cifrene var ikke overbevisende, men statistikken taler jo sit tydelige sprog, siger Thorup.

Han mente, at FCK burde havde ført kampen med fire-fem mål ved pausen, hvor det stod 1-1.

- Vi kom tidligt bagud ud af ingenting, men ellers er jeg rigtig godt tilfreds med præstationen i første halvleg. Der var masser af energi, power og løbevillighed i holdet, og vi skabte masser af chancer.

- Måske manglede vi bare det sidste dræberinstinkt for at få den over stregen, for vi skaber jo et hav af chancer, siger Thorup.

FCK-træneren var ærgerlig over, at FCK faldt for meget i tempo i anden halvleg, og at spillet blev for hektisk.

- De mange udskiftninger prægede også kampen. Men vi fik sejren, og det er trods alt det vigtigste, konstaterer Thorup.

Søndag venter der en noget sværere opgave for FCK og Thorup, som gæster de forsvarende mestre fra FC Midtjylland i Superligaen.