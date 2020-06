Thorbjørn Olesen undskylder: Jeg er utrolig ked af det

Golfspilleren Thorbjørn Olesen er ked af, at han har bragt sig selv i en penibel situation, der har været med til at sætte hans golfkarriere på pause.

Det siger Thorbjørn Olesen på et pressemøde onsdag eftermiddag, efter at han spillede sin første runde af Jyske Bank Danish PGA Championship, der er hans første golfturnering i 11 måneder.

- Jeg er utrolig ked af det, der er sket. Jeg vil gerne sige undskyld til alle de danskere, der har supportet mig i lang tid. Det er ikke noget, jeg ville have, der skulle ske, og det er jeg utrolig ked af, siger Thorbjørn Olesen på pressemødet i en video vist på TV3 Sports hjemmeside.

29. juli 2019 blev han anholdt i lufthavnen Heathrow i London efter en flyvetur fra Nashville til London på grund af anklager om upassende opførsel.

Senere blev han tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, "assault by beating", som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Han har ved flere høringer erklæret sig uskyldig i de tre forhold, han er tiltalt for.

Tidligere onsdag oplyste Olesens advokat, Paul Morris, til Ritzau, at danskerens retssag først er berammet til 6. december 2021.

Thorbjørn Olesen håber, at han ikke vil være suspenderet på European Tour og PGA Tour i halvandet år mere.

- Jeg kan kun sige, at retssagen er sat til december 2021, og jeg kan ikke sige så meget mere. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får lov til at komme ud og spille igen, siger Olesen.

Onsdag gik han første runde i turneringen, der er blevet kaldt et uofficielt DM for professionelle, i par.

Det placerer ham i den tunge ende af golffeltet, men det er ikke nødvendigvis en dårlig start set i lyset af et år, hvor golfen har optaget Olesen meget mindre end normalt.

- Jeg har ikke holdt golfen ved lige. Jeg har stort set ikke spillet golf i et år. Jeg spillede en uges tid i november i Spanien, og så har jeg spillet i de sidste par uger - det er det golf, det er blevet til i det sidste år.

- Siden jeg startede til golf, har jeg aldrig prøvet noget lignende, hvor jeg ikke har spillet i så lang tid. Det er svært og hårdt, siger Thorbjørn Olesen.