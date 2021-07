Thorbjørn Olesen kommer godt fra start i Irland

Den fine start betyder, at 31-årige Olesen indtager en delt fjerdeplads, inden spillerne går ud på anden runde fredag.

Australske Lucas Herbert var dagens bedste i Irland. Han gik således banen i otte slag under par og sidder alene på førstepladsen.

Amerikanske Johannes Veerman og skotske Grant Forrest følger efter i henholdsvis syv og seks slag under par.

Vi vender blikket tilbage på danskerne og starter med Joachim B. Hansen, der heller ikke var så skidt kørende torsdag. Han gik første runde i tre slag under par og ligger på en delt 37.-plads.

Rasmus Højgaard og Jeff Winther gik første runde i to slag under par og indtager en placering som nummer 57, mens Benjamin Poke nåede klubhuset i ét slag under par.

Søren Kjeldsen ramte banens par. Lucas Bjerregaard lå til at gøre det samme, men på sidste hul lavede han en dobbeltbogey og sluttede i to slag under par. De to skal dermed oppe sig for at klare cuttet.

På kvindernes European Tour var Linette Holmslykke godt kørende torsdag. Ved den hollandske turnering Big Green Egg Open gik hun banen i to slag under par og er på en delt fjerdeplads i samlet tre slag under par efter anden runde. Emily Pedersen er på 26.-pladsen.