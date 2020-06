Thorbjørn Olesen får en blød start i comebackturnering

Thorbjørn Olesen kunne ikke hamle op med de bedste, da han onsdag gjorde comeback i golfturneringen Jyske Bank Danish PGA Championship.

Den 30-årige nordsjællænder har en sag kørende i det britiske retssystem og er derfor udelukket fra turneringer på European Tour og PGA Tour.

Olesen har imidlertid fået grønt lys til at deltage i denne uges invitationsturnering i Himmerland, og han fik en start på det jævne.

På første hul lavede han en bogey, men blev så noteret for birdies på 9. og 13. hul, inden 17. hul bød på endnu en bogey. Det sikrede ham en samlet score i par.

Det er ikke nok til at true de bedste i turneringen, der er blevet kaldt et uofficielt DM for professionelle.

European Tour-spilleren Søren Kjeldsen gik første runde i syv slag under par, og det rakte klokken 14.30 til en førsteplads, men en stor del af spillerne havde endnu ikke været rundt på de 18 huller på dette tidspunkt.

Turneringen i Himmerland slutter fredag.