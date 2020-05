Thomsen: Jorden begynder snart at brænde under Superligaen

Divisionsforeningen havde fredag formiddag lejlighed til at præsentere sine planer for en genåbning af Superligaen og den næstbedste liga, Nordicbet Ligaen, for kulturminister Joy Mogensen (S).

- Vi fik præsenteret vores setup for forsvarlig genåbning og præsenteret hvor lav interaktionsfladen i virkeligheden er mellem spillerne, indleder Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Han kan endnu ikke sige, hvad protokollerne indeholder.

Divisionsforeningen fik også understreget vigtigheden af genåbningen af Superligaen.

- Det er professionel fodbold i Danmark, der er på spil, hvis vi ikke får afviklet ligaen færdig, og vi begynder at løbe tør for tid. Jorden begynder så småt at brænde under os, lyder det fra Claus Thomsen.

Divisionsforeningen, der arbejder på at få ligaen i gang enten 24. eller 31. maj, følte, at Joy Mogensen tog godt imod argumenterne.

- Der var forståelse for os, og hun gav os nogle input, som hun selv skal have lov til at fortælle om, siger Thomsen.

Han tør hverken erklære sig større eller mindre optimist efter mødet med hensyn til at få fodbolden i gang igen.

- Det er et meget vanskeligt forløb, hvor forudsætningerne skifter med kort varsel. Nu afhænger det af forhandlingerne mellem partierne, og hvad den samlede plan bliver, siger Divisionsforeningens direktør.