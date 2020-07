Thomasberg godkender Randers-sæson trods skidt slutning

I Randers FC er det tid til at gå på sommerferie efter en lang sæson i 3F Superligaen.

Selv om den præstation ikke blev fulgt op, kan Thomas Thomasberg alligevel akkurat godkende sæsonen som helhed.

- Hvis vi kigger på det antal point, vi har nu, så er det det samme, som vi havde sidste år. Det trækker selvfølgelig lidt fra, at vi ryger ud nu.

- Med det materiale, vi har, så er det godkendt og ikke mere, siger Randers-træneren.

Han hæfter sig blandt andet ved, at både Jonas Bager og Nicolai Poulsen forlod klubben inden sæsonstart.

Det har i stedet givet flere chancer til nogle af de unge spillere i truppen, mens der også er blevet scoret en del mål.

- Det har været en fin udvikling. Vi har fået endnu flere af vores egne spillere kørt frem. Så det, synes jeg, er positivt. Og så synes jeg, vi skal kigge på, at det antal mål, vi har lavet i år, har været rigtig godt.

Andre Rømer er en af de spillere, der gennem sæsonen har taget et stort ansvar på midtbanen for Randers, og han mener, at det er gået nogenlunde som forventet.

- Det er i hvert fald ikke en katastrofe. Jeg tror ikke, at klubben har budgetteret med meget højere end det, fortæller Rømer om niendepladsen, som Randers havner på.

Mens skuffelsen lyser ud af ham efter nederlaget mod OB, pointerer han også, at der ikke er noget at juble over.

- Så det er en jævnt kedelig sæson, hvor vi hverken skuffer vanvittigt eller er vanvittigt positivt overraskede over os selv.