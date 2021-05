Thomasberg er ubekymret før pokalfinale trods nederlag

- Præstationen her var totalt uafhængig af, hvordan det kommer til at gå på torsdag. Om vi så havde spillet fem kampe uden at levere op til, så ville alle spillere stadig vide, at på torsdag gælder det noget helt andet, siger han.

Randers-træner Thomas Thomasberg er ikke bekymret for holdets tilstand før pokalfinalen på torsdag mod Sønderjyske, efter at kronjyderne søndag tabte 0-1 til AGF i Superligaens mesterskabsspil.

Især i første halvleg mod AGF spillede Randers langt under niveau, men ifølge Thomasberg var det en helt naturlig optakt til sæsonens vigtigste kamp.

- Det var vist helt efter drejebogen, for hvordan sådan noget plejer at gå. AGF var klar fra start og havde ikke andet i hovedet, og det kunne ses.

- Jeg var dog ikke tilfreds i pausen, så derfor appellerede jeg også til, at der altså sad 4000 fans her på stadion, som minimum forventede, at vi ville kæmpe lidt for point.

- I anden halvleg fik vi så også bedre styr på det, hvor vi trods alt spillede lige op med AGF. Det havde jeg som minimum forventet, vi kunne gøre hele kampen, siger Thomasberg.

Randers-indskifteren Mikkel Kallesøe var en af de få spillere, som viste sig positivt frem før finalen, da han fik den sidste halve time.

Thomasberg fremhæver da også Kallesøe som en af de spillere, som måske spillede sig tættere på en startplads på torsdag.

- Jeg fik da set et par stykker, som fik vist sig godt frem. Kallesøe kom ind i anden halvleg og gjorde det godt, da han fik lidt mere fart ind i holdet. Han får helt sikkert et plus i min bog, siger han.

Den 24-årige Randers-kant har ikke spillet meget i foråret, men han drømmer om at få chancen på torsdag.

- Selvfølgelig ville det betyde meget at få lov til at starte inde, nu hvor jeg har været meget skadet på det seneste.

- Det vil helt sikkert være stort, hvis man kunne få lov til at spille sådan en pokalfinale, siger han.

Han ser desuden Randers som lille favorit mod Sønderjyske.

- Vi er små favoritter, kan vi vist godt sige. I sådan en pokalfinale kan alt dog ske, og derfor vil jeg ikke sige mere end det, siger Kallesøe.