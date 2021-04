Thomasberg: Vi går all-in på både pokalturnering og liga

Fire klubbers pokaldrømme lever stadig, og én af dem er Randers, som samtidig har kvalificeret sig til mesterskabsspillet i Superligaen og dermed ikke skal bekymre sig om at undgå nedrykning.

Derfor virker det oplagt for kronjyderne at satse alt på at gå hele vejen i pokalen. Det har Randers også tænkt sig, men det bliver ikke på bekostning af kampene i Superligaen.

Det understreger Randers-træner Thomas Thomasberg efter mandagens 1-2-nederlag til FC København i første spillerunde af mesterskabsspillet.

- Nu har vi spillet os frem til det her, og så skal vi ikke stå og spekulere alt for meget. Vi kommer absolut ikke til at sælge slutspillet for at komme i pokalfinalen, og der er også en femteplads, der kan komme i spil i forhold til Europa.

- Vi går all-in på pokalen, men vi går også all-in på Superligaen, fastslår Thomasberg.

Randers spiller på torsdag den første af to pokalsemifinaler mod lokalrivalerne fra AGF, og anfører Erik Marxen har svært ved at udråbe nogen favorit.

- Det bliver en meget lige semifinale, og jeg tænker, det er en lidt bedre lodtrækning, end havde det været Midtjylland, og måske marginalt dårligere end hvis det var Sønderjyske.

- AGF er et godt hold, så det bliver svært, men som vi også har bevist, så er det et hold, vi har gode muligheder imod, siger Erik Marxen og henviser til, at Randers ikke har tabt til aarhusianerne siden 2015.

Anføreren erkender, at den europæiske gulerod i år gør lysten til at vinde pokalturneringen en tand større.

- Når man når det her punkt, har det altid været super motiverende. Det er der ingen tvivl om, for alle vil gerne spille en pokalfinale.

- Men det er klart, at det gør det i hvert fald ikke mindre motiverende, at der også ligger et europæisk gruppespil, store sportslige oplevelser og en masse millioner til klubben, i tilfælde af at man skulle vinde, erkender Marxen.

I den anden semifinale mødes de forsvarende superligavindere og pokalmestre i form af henholdsvis FC Midtjylland og Sønderjyske.