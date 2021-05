Thomasberg: Fællesskabet skabte styrken til pokaltriumf

Randers FC kunne torsdag fejre pokaltitlen efter en flot sejr på 4-0 over Sønderjyske.

Det mener træner Thomas Thomasberg, der i to perioder har lært Randers at kende indgående. Først da han var assistent i Randers fra 2013 til 2016 og siden som cheftræner fra sommeren 2018.

- Det er ikke et enkeltmandsprojekt. Det er et fællesskab, der har skabt den styrke. Da jeg kom til klubben, var der stadig de værdier, normer og dyder, da jeg var der senest.

- Det handler om, at vi har fundet en retning, som der ikke er tvivl om. Derfor har vi nu også en sæson, hvor vi spiller med i top-6 og har en pokaltitel, siger Thomasberg.

Træneren blev kastet op i luften gentagne gange af sine spillere, og han sender hæderen videre til alle i klubben.

- Jeg ved godt, at jeg er en kransekagefigur. Alle i klubben har været med til at gøre, at det har været en sikker og farbar vej uden de store diskussioner om, hvor vi var på vej hen, siger han.

Nu håber han på at råde over nogenlunde samme spillertrup i næste sæson, hvor klubben som minimum er sikret deltagelse i gruppespillet i Conference League.

- Det hjælper, at vi har europæiske kampe, der venter. Det er jeg ikke så nervøs for. Skulle der komme bud, så sender vi dem afsted, og så ser vi, om vi kan finde en erstatning.

- Det kræver, at vi har lidt flere spillere i næste sæson, med alle de mange kampe der venter, siger Thomasberg.

Randers vandt sin første og hidtil eneste pokaltitel i 2006. Thomasberg tæller dog også Randers Frejas tre pokaltitler med fra tidligere år. Randers FC blev etableret i 2003 som en overbygning af blandt andre Randers Freja.

- Pokaltitlen betyder meget for klubben. Det er jeg blevet påmindet om, hver eneste gang, vi er røget ud. Vi røg ud i kvartfinalen til Sønderjyske sidste år, og det var ligesom, at vi ikke tog det seriøst nok.

- Pokalen er også chancen for at vinde et trofæ. Nu er har vi vundet fem ud af seks finaler, og det er en fed tradition, siger Thomasberg.

Spillerne skal nu ud at fejre det, inden Randers gæster FC Midtjylland i Superligaen søndag.

- De skal have lov til at fejre det, og det skal jeg og hele klubben også, og så samler jeg dem op lørdag, og så tager vi den derfra, siger Thomasberg.