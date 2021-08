Thomasberg: Det kunne næppe blive sværere end Galatasaray

Det siger Randers' cheftræner, Thomas Thomasberg, efter lodtrækningen, hvor det blev klart, at randrusianerne enten skal møde tyrkiske Galatasaray eller skotske St. Johnstone 19. og 26. august.

- Lige umiddelbart var det en af de sværeste lodtrækninger, vi kunne få, siger Thomasberg, som forventer at møde storklubben Galatasaray.

- Selv om de tabte stort til PSV Eindhoven (2-7 samlet i Champions League-kvalifikationen, red.) ser det ud til at være et stærkt hold, og med tanke på hvem vi ellers kunne have trukket, kunne det nok ikke blive meget sværere, siger Thomas Thomasberg.

- Vi vil gerne med i det finest opnåelige selskab for os i den her sæson, og det kan vi også komme, men det bliver svært, tilføjer han.

Med lidt lodtrækningsheld kunne randrusianerne eksempelvis være løbet ind i et hold fra Cypern, Estland, Slovenien, Kasakhstan, Armenien eller Slovakiet.

Galatasaray og St. Johnstone mødes både i denne uge og i næste uge.

- De kampe skal vi selvfølgelig følge med i og analysere. Jeg regner med, at hvis coronarestriktionerne tillader det, så vil vi overvære mindst en af kampene live. Det er dog ikke sikkert, at det bliver mig, som gør det, men måske en anden fra vores trænerteam.

- St. Johnstone er begyndt at spille ligakampe, og Galatasarays liga begynder weekenden inden, vi måske skal møde dem. Så der er kampe nok at se, så vi kan blive helt klar til at møde dem, siger Thomas Thomasberg.

Det første playoffopgør spilles i Randers 19. august, mens der er returkamp i enten Tyrkiet eller Skotland ugen efter.

Randers har forberedt sig på et travlt efterår med europæiske kampe ved at forlænge med profiler som Simon Piesinger, Patrik Carlgren og Marvin Egho samt indkøb af Joel Kabongo, Simon Tibbling og Nicolai Brock Madsen.

I tillæg fører klubben Superligaen efter de første tre spillerunder.

- Vi står godt rustet til at spille europæisk fodbold, og jeg ser meget frem til de kampe, der venter, siger Thomasberg.

Hvis Randers ender med et samlet nederlag til Galatasaray eller St. Johnstone, bliver randrusianerne overført til Conference League-gruppespillet.

Dermed ved kassereren i Randers også, at der kommer mindst 20 millioner kroner ind på kontoen via deltagelse i europæisk fodbold i denne sæson.