Thomas Helmig laver landsholdets sang til VM i fodbold

Sangen får titlen "Hele Danmark op at stå", meddeler Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Thomas Helmig bliver manden, der skal stå for fodboldlandsholdets sang til VM i fodbold, der begynder 14. juni.

- Det er en kæmpe ære, for jeg har fulgt landsholdet hele mit liv.

- Jeg skulle lige finde vinklen, for jeg har ikke skrevet sådan en type sang før. Jeg har forsøgt at skrive om de følelser, fodbold i almindelighed og landsholdet i særdeleshed vækker i os.

- Samt om, hvad der er forbundet med at have et nationalt samlingspunkt, siger Thomas Helmig.

I december præsenterede tv-kanalen TV2 en sang med navnet "Danmark op at stå", som blev beskrevet som den sang, der skulle følge landsholdet til Rusland. Den er skrevet af Niels Olsen.

DBU fortæller, at der ikke er tale om samme sang, og at man kun har kendskab til Thomas Helmigs sang.

Da Danmark senest deltog ved VM i 2010, stod gruppen Nephew for den danske VM-sang.

Den havde titlen "The Danish Way to Rock".

Landsholdets Viktor Fischer ser frem til at høre sangen, der bliver skrevet og fremført af Thomas Helmig selv.

- Thomas har fyldt vores omklædningsrum med kærlighed gennem hele kvalifikationen.

- Vi har hele tiden håbet, at han ville blive soundtrack til vores - og hele Danmarks-VM.

- Jeg er ikke i tvivl om, at alle kommer til at danse med os og Thomas under slutrunden, siger FC København-spilleren.

Landsholdsspillerne medvirker som kor på "Hele Danmark op at stå".