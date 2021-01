Thomas Frank vil lære af semifinalenederlag til Tottenham

Brentfords danske træner, Thomas Frank, mener, at holdet kan lære en masse af tirsdagens semifinalenederlag til Tottenham i Liga Cuppen.

Det siger han efter kampen i et interview på klubbens egen hjemmeside.

I tirsdagens opgør kom danskerklubben bagud efter bare 12 minutter, da Moussa Sissoko helt umarkeret kunne heade bolden i nettet, inden Son Heung-Min lukkede kampen i anden halvleg, da han løb fra Brentfords forsvar.

Særligt det første mål irriterer Thomas Frank.

- Vi må erkende, at hvis vi har ambitioner om at spille lige op med sådanne hold og spillere hver eneste uge, så er der ting, vi er nødt til at lære fra den her kamp.

- Vi kan ikke lukke mål ind som det til 0-1, hvis vi gerne vil slå et verdensklassehold, siger danskeren.

Han tilføjer om Tottenhams mål til 2-0:

- Vi vidste, at det kunne ske, med den rå fart som Son besidder. Vi gjorde alt for at få ham stoppet, men det var bare umuligt.

På trods af slutresultatet så mener Thomas Frank, at Brentford i store perioder spillede lige op med Premier League-giganterne.

Kampen kunne da også være endt endnu tættere, hvis ikke Brentford havde fået et mål korrekt annulleret for offside midt i anden halvleg.

- Vi kommer aldrig til at vide, hvad der ville være sket bagefter. Men indtil da spillede vi lige op med et verdensklassehold, siger Thomas Frank.

Danskeren understreger, at Tottenham efter hans mening fortjente sejren, og at han mest af alt er stolt af spillerne for at nå Brentfords første pokalsemifinale nogensinde.

- Først og fremmest er jeg stolt af, at vi skrev historie. Jeg håber, at vores fans er ekstremt stolte over den attitude og karakter, som vi viste, siger han.

Brentford spiller til dagligt i den andenbedste engelske fodboldrække, hvor holdet er en del af oprykningskampen på en fjerdeplads.

Inden nederlaget til Tottenham havde klubben slået fire Premier League hold ud af turneringen, der også er kendt som Carabao Cup.