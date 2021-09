Thomas Frank efter 3-3 mod Liverpool: Vi spillede modigt

Den danske Brentford-cheftræner Thomas Frank var efterfølgende meget tilfreds med, at det lykkedes holdet at få tre mål i nettet mod Liverpools forsvar.

- Mange hold har ikke skabt mange chancer mod dem. Vi formåede det i dag, og det er jeg meget glad for, siger Thomas Frank til BBC Sport.

- Vi forsøgte at spille og angribe. Jeg tror på, at hvis du spiller offensivt og angriber, er der større chance for at få et resultat.

Inden kampen havde Liverpool blot lukket ét mål ind i fem kampe.

Thomas Frank mener, at Brentford også havde chancen for at tage sejren til sidst.

- Vi spillede modigt med stor beslutsomhed hele kampen. I anden halvleg, da de kom foran 2-1, formåede vi at blive i kampen, og til sidst kunne vi måske have vundet.

- Jeg følte nogle gange, at det hele blev lidt for åbent, men det må vi kigge på, siger Thomas Frank til det engelske medie.

Med det uafgjorte resultat har Brentford nu ni point efter seks kampe, hvor det foreløbigt blot er blevet til ét nederlag.

Det giver lige nu klubben en plads som nummer ni i rækken. Modsat fører Liverpool tabellen med 14 point.

Landsholdsspilleren Christian Nørgaard spillede det meste af kampen på Brentfords midtbane, mens Mathias "Zanka" Jørgensen blev skiftet ind i forsvaret kort før pausen.

På bænken sad også danskerne Mads Bidstrup, Mads Roerslev og landsholdsspiller Mathias Jensen.

Næste opgave for danskerklubben venter 3. oktober på udebane, hvor London-opgøret mod West Ham spilles.