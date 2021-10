Thomas Delaney: Vi tager til VM for at vinde

Uopfordret fortæller midtbanekrigeren, at han har sat næsen op efter, at Danmark skal blive verdensmester.

Der er stor glæde og optimisme hos landsholdsspilleren Thomas Delaney, efter at Danmark tirsdag aften kvalificerede sig til næste års slutrunde i Qatar ved at vinde 1-0 over Østrig i Parken.

- Lige nu har vi en tro på, at vi ikke kan blive slået. Vi spiller hver kamp for at vinde, og vi tager til slutrunden for at vinde. Det er en udansk ting at sige, men det er rigtig unikt, siger Thomas Delaney og forklarer, hvor han har optimismen fra:

- Vi har et vanvittig dygtigt landshold, og bredden er utrolig. Alt er gået op i en højere enhed det sidste års tid.

Danmarks suveræne VM-billet blev sikret med otte sejre i otte VM-kvalifikationskampe.

I løbet af kvalifikationsperioden, der begyndte i marts, er der også blevet afviklet et EM, hvor Danmark nåede semifinalen, efter at stjernespilleren Christian Eriksen ellers fik hjertestop og måtte genoplives i den første EM-kamp.

Alle de oplevelser gør VM-billetten til en særlig oplevelse.

- Hold kæft en rejse vi har været på. Jeg har været med i en del år nu, og jeg er stolt af gang på gang og komme i Parken til et fuldt stadion.

- Det rører os virkelig at stå og synge nationalsangen, efter alt det vi har været igennem med sygdom og uheld omkring landsholdet, og derfor var det en helt vanvittig følelse i dag (tirsdag, red.).

- Da Kasper Hjulmand kom til kunne jeg huske, at han sagde, at landsholdsfodbold handler om at samle og inspirere, og der er vi virkelig nået langt, og det er der mange grunde til, siger Thomas Delaney.

Thomas Delaney var kraftigt involveret i kampens eneste mål. Efter en effektiv dribletur spillede han Joakim Mæhle fri i feltet, og nordjyden scorede sikkert. Målet blev scoret lige foran de mest inkarnerede landsholdsfans.

- Det var min bedste assist, konstaterer Thomas Delaney.

Efter slutfløjtet jublede de danske spillere sammen med fansene og gav landstræner Kasper Hjulmand et ølbad, men der er ikke planlagt nogen stor fejring af VM-billetten.

Spørgsmålet er også, om spillerne overhovedet har tid til at fejre billetten, inden de onsdag skal rejse hjem til klubber på tværs af Europa og forberede sig på at spille ligakampe i weekenden.

- Jeg ved ikke, hvordan vi skal fejre det. Lige nu er der høj stemning og højt humør nede i omklædningsrummet, siger Thomas Delaney.

Det er sjette gang, at herrelandshold er kvalificeret til en VM-slutrunde.