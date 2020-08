Thomas Bjørn skyder mod toppen i England

Den danske golfveteran var fredag en af otte danskere, der klarede cuttet i European Tour-turneringen. Bjørn er i tre slag under par den bedst placerede af danskerne. Han ligger på en delt 16.-plads.

UK Championship er Bjørns ottende turnering i 2020, men kun to gange tidligere har han været i aktion i finalerunderne. Han gik fredagens runde i tre slag under par.

Joachim B. Hansen og Rasmus Højgaard er et enkelt slag efter Bjørn på en delt 24.-plads.

Højgaard har vist rigtig gode takter efter genstarten af European Tour.

Jeff Winther, Thorbjørn Olesen, Martin Simonsen, Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen klarede sig også videre og skal altså i aktion både lørdag og søndag på The Belfry-banen.

Bjerregaard og Kjeldsen klarede dog kun lige akkurat cuttet, der var på et slag over par.

Benjamin Poke og Nicolai Højgaard, Rasmus Højgaards tvillingbror, sluttede i henholdsvis fem og ni slag over par og måtte pakke tasken og tage hjem.

Sydafrikanske Justin Walters sluttede torsdag øverst på scoretavlen og holdt fredag fast i sin føring. Men hvor Walters torsdag gik de 18 huller i otte slag under par, var han kun et enkelt slag under par fredag.