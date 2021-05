Thomas Bjørn medvirker til dansk Europa Tour-rekord

Bjørn rettede op på en skidt første dag og kvalificerede sig med en runde i fem slag under par akkurat til turneringens sidste to dage.

- Jeg var lidt skuffet efter i går (torsdag, red.). Det var koldt og vådt, og jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor gode scores var.

- Så den skulle lige have et ekstra nøk i dag for ens egen skyld, og for lige at bevise, at der stadig er noget golf derinde.

- Det lykkedes, og det er jeg glad og tilfreds med, siger Thomas Bjørn efter fredagens runde.

Bjørn er to slag under par inden finalerunderne, og det er ni slag dårligere end den førende østriger, Bernd Wiesberger, der vandt Made in Himmerland i 2019.

Niklas Nørgaard Møller er på en delt niendeplads bedste dansker. Han er seks slag under par.

Et slag derefter kommer blandt andre den 23-årige John Axelsen, der fredag lavede et hole-in-one på 16. hul. Det samme gjorde svenskeren Alexander Björk senere på dagen.

De øvrige syv danskere i finalerunderne er: Thorbjørn Olesen i fire slag under par, Nicolai Højgaard og Jeff Winther i tre under par samt Lucas Bjerregaard, Marcus Helligkilde, Søren Kjeldsen og Peter Launer Bæk i to under par.