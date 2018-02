Thomas Bjørn er bedste dansker i afbrudt golfturnering

Det har været småt med store resultater på golfbanen de seneste år fra Europas Ryder Cup-kaptajn, danskeren Thomas Bjørn, men denne uges European Tour-turnering i Malaysia er måske et varsel om bedre tider for veteranen.

Efter turneringens første runde er Thomas Bjørn den bedste dansker efter en runde i fire slag under par. Den score rækker til en delt tiendeplads. Han har tre slag op til førende Chris Paisley.

Thomas Bjørn er ikke sluttet i top-10 i en European Tour-turnering siden 2014.

I Malaysia er der yderligere tre danskere med. Næstbedst var Søren Kjeldsen, som brugte et slag mere end Thomas Bjørn. Med en score i tre under par ligger Kjeldsen delt nummer 26.

Lucas Bjerregaard gik runden i par og er delt nummer 95, mens Thorbjørn Olesen er delt nummer 133 i to over par og skal spille sig gevaldigt op for at klare fredagens cut.

Olesen mangler at spille tre huller af første runde, som blev afbrudt på grund af mørke. Derfor mangler enkelte spillere at færdiggøre mellem et og seks huller, før de kan tage hul på anden runde.