Thiem spiller sig overbevisende videre ved French Open

27-årige Thiem vandt for godt to uger siden sin første grand slam-titel, da det blev til sejr ved US Open i New York.

Han har tilsyneladende taget sin gode form med sig til Paris, hvor den udskudte udgave af French Open er gået i gang.

Der var således aldrig rigtig tvivl om udfaldet, da Thiem, der er verdens nummer tre, stødte sammen med verdensranglistens nummer 40.

Østrigeren var også selv godt tilfreds efter kampen.

- Jeg er glad for dagens sejr mod en stærk modstander som Cilic, siger han i baneinterviewet efter kampen ifølge Eurosport.

- Det er rigtig kort tid siden, jeg spillede US Open. Jeg tror aldrig, at der har været så lidt tid mellem to grand slam-turneringer. Men jeg elsker den her turnering, og jeg har forberedt mig godt på den, siger Thiem.

French Open begynder normalt i slutningen af maj. I år er den dog blevet udskudt på grund af coronapandemien.

Det betyder blandt andet, at den afvikles i køligere omgivelser.

- Jeg elsker de her forhold med 10-15 grader. Jeg ved fra Østrig, hvordan det er at spille i det kolde vejr, lyder det fra Thiem.

Han møder i anden runde amerikanske Jack Sock.