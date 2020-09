Thiem slår hårdt kæmpende russer og er i US Open-finale

Det står klart, efter at østrigske Thiem natten til lørdag vandt US Open-semifinalen 6-2, 7-6, 7-6 over russiske Daniil Medvedev.

Det bliver de to US Open-finaledebutanter Alexander Zverev og Dominic Thiem, der søndag kommer til at stå over for hinanden i herrernes første grand slam-finale efter coronapausen.

Tresætssejren kunne bedømt på cifrene ligne en relativt sikker sejr for 2.-seedede Thiem.

Men Medvedev, der sidste år tabte en flot finale mod Rafael Nadal, kæmpede hårdt og gjorde det til en i perioder meget lige og velspillet kamp.

- Det var alt andet en rutinesejr på tre sæt, sagde Thiem efter kampen og understregede, at de to sidste sæt var meget lige.

- Der var god tennis fra os begge, og jeg kunne let have været nede to sæt mod et.

Thiem kom ud til kampen i imponerende stil og satte med det samme højt tempo med sine kraftfulde slag.

Medvedev hang indledningsvist på, men efter at Thiem brød russeren til 4-2, kørte østrigeren sættet sikkert hjem 6-2.

Andet sæt måtte ud i en tiebreak for at finde en vinder.

Begge spillere viste fornem kontrol i hårde og lange baglinjedueller, men ved stillingen 7-7 i tiebreaken lagde Medvedev en alt for lang stopbold, som Thiem let straffede med en hård forhånd ned ad linjen.

Herefter gjorde østrigeren arbejdet færdigt i egen serv og sikrede sig dermed sættet.

I tredje sæt skulle der igen en tiebreak til, efter at Medvedev ellers havde haft mulighed for at serve sættet hjem.

Thiem var dog igen stærkest i de afgørende øjeblikke og tilspillede sig to matchbolde i tiebreaken, da han vandt en af kampens bedste dueller - en opslidende slagudveksling, hvor østrigeren til sidst fik presset Medvedev til en fejl med en knaldhård baghånd ned ad linjen efter en lang bold.

Den første matchbold fik Medvedev afværget, men da russeren på anden matchbold lavede en uprovokeret fejl fra forhåndssiden, var det ovre.

Finalen bliver fjerde grand slam-finale for 27-årige Thiem, som er verdens nummer tre. Han har tabt de tre øvrige.

Over for ham står tyske Alexander Zverev, verdens nummer syv, som er i sin første grand slam-finale, efter at han fredag slog spanske Pablo Carreño Busta.

For begge spillere er det i Rafael Nadals, Roger Federers og diskvalificerede Novak Djokovics fravær en gylden mulighed for at sikre sig den første grand slam-titel.