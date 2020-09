Thiem håber at få det nemmere ved store events efter triumf

Tre gange tidligere har han været i en grand slam-finale, men først natten til mandag dansk tid lykkedes det for den østrigske tennisspiller Dominic Thiem at stryge helt til tops i en af sportens fire største turneringer.

Thiem var ellers på vej mod sit fjerde finalenederlag i grand slam-sammenhæng, men leverede så et comeback af dimensioner og slog tyske Alexander Zverev med cifrene 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.

Nu håber den 27-årige Thiem, at han fremover får nemmere ved at præstere stort i de største turneringer.

- Jeg forventer, at det nu bliver nemmere for mig i de største turneringer. Det har siddet i baghovedet, at jeg har haft en stor karriere allerede, bedre end jeg havde drømt om, men at jeg har misset et stort mål.

- Ved nu at have opnået det håber jeg, at jeg kan spille mere afslappet og frit ved de største events, siger Dominic Thiem ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I 2018 og 2019 tabte han French Open-finalerne til Rafael Nadal, og i januar trak han det korteste strå i Australian Open-finalen mod Novak Djokovic.

I New York lukrerede han på, at Nadal og Roger Federer havde meldt afbud, og at Djokovic blev diskvalificeret for at ramme en linjedommer med en bold uden for spil.

Triumfen var en kulmination på mange års arbejde.

- Det har været et livsmål i mange, mange år. Jeg er kommet tættere og tættere på og har følt, at det kunne ske en dag. Jeg har dedikeret hele mit liv for at nå det. Nu har jeg gjort det, lyder det fra Thiem.

Derimod har Zverev stadig sin første grand slam-triumf til gode. Tyskeren er dog kun 23 år, og finalen i US Open var hans første på grand slam-niveau.

I finalen førte han 2-0 i sæt og var i tredje sæt oppe med et servegennembrud, og i femte sæt kunne han serve sejren hjem ved stillingen 5-3.

- Jeg var super tæt på at blive grand slam-vinder. Jeg var få point fra det. Femte sæt nager mig mest. Jeg havde mange chancer, men greb dem ikke.

- Det er ikke nemt at tabe, når man fører med 2-0 i sæt og er oppe med et servegennembrud, siger Zverev.

Han regner dog med, at hans tid nok skal komme.

- Jeg er 23 år. Jeg tror ikke, at det var min sidste chance. Jeg tror på, at jeg bliver grand slam-vinder på et tidspunkt.

Den næste grand slam-turnering bliver French Open, der skulle have været afviklet i foråret. Nu begynder turneringen i Paris i stedet 27. september.