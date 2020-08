Testrunde i Formel 1 viser en enkelt coronasmittet

Coronavirus har igen fundet vej til motorsportens kongeklasse.

I den seneste runde af test foretaget fra sidste fredag til torsdag i denne uge blandt kørere og andre personer i Formel 1-feltet er en enkelt blevet testet positiv.

Det skriver Den Internationale Motorsportsunion (FIA) på sin hjemmeside.

Det oplyses ikke, hvem der er blevet testet positiv, eller hvilket hold personen er tilknyttet. I alt er der blevet foretaget 2847 test.

For nylig missede Racing Point-køreren Sergio Perez to løb efter at være blevet testet positiv for coronavirus. Nico Hülkenberg overtog midlertidigt mexicanerens bil i de to løb, der begge blev kørt på Silverstone i England.

Efter tre løb i de seneste tre weekender har Formel 1-feltet i denne uge fri, inden det næste weekend går løs på Spa-banen i Belgien.

Forsvarende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) fører VM-stillingen efter at have vundet fire af sæsonens seks første løb.

Kevin Magnussens (Haas) bedste placering indtil videre i år kom, da han i Ungarns grandprix sluttede som nummer ni. Efterfølgende sendte en tidsstraf danskeren ned på tiendepladsen.