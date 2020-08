Tennisveteraner får wildcard til US Open

Andy Murray og Kim Clijsters stiller op ved den amerikanske grand slam-turnering efter at have fået wildcard.

To velkendte navne er blevet skrevet på US Opens deltagerliste.

Torsdag meddeler den amerikanske grand slam-turnering på sin hjemmeside, at de to tennisveteraner Andy Murray og Kim Clijsters har fået et wildcard, så de kan være med i New York.

Andy Murray var på verdensranglisten nummer 129 og blot en enkelt placering fra at kvalificere sig direkte til US Open. Det bliver første gang siden Australian Open i starten af 2019, at den skadesplagede skotte er med ved en grand slam-turnering.

33-årige Murray tog sin første af i alt tre grand slam-titler, da han i 2012 vandt netop US Open.

Kim Clijsters har tre gange tidligere vundet US Open. Belgieren kom tilbage fra sin tennispension tidligere på året.

US Open afholdes fra 31. august.

Murray er garanteret ikke at rende ind i hverken Rafael Nadal eller Roger Federer i den amerikanske turnering.

De to tennisstjerner har meldt fra - Nadal på grund af bekymringer angående coronasituationen, Federer på grund af en operation i knæet, der gør, at schweizeren først vender tilbage til tennisbanen i 2021.

37-årige Clijsters slipper for et eventuelt møde med verdensetteren Ashleigh Barty. Australieren har ligesom Rafael Nadal meldt fra på grund af coronasituationen.