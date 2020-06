Tennisveteran forventer markant færre præmiepenge

- Vi bliver nødt til at forstå, at tennis ikke kommer til at være det samme de næste et, to eller tre år. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, siger López.

Tennisspillere verden over må vænne sig til markant mindre pengepræmier, når ATP Tour og WTA Tour må starte igen, siger den spanske veteranspiller og direktør for turneringen Madrid Open, Feliciano López.

Det skriver Reuters.

Flere af de helt store sponsorer har været hårdt prøvet under coronapandemien, og det første sted, de vælger at spare, er på sponsoraterne, mener López.

- De store firmaer og sponsorer er måske selv nødt til at fyre ansatte.

- Det sker overalt i verden, og det første, de vælger at spare på, bliver sponsoraterne. Det kommer til at have en kæmpe indflydelse på tennis, siger den 38-årige spanier til BBC.

Derfor har han et opråb til professionelle tennisspillere.

- Vi skal overleve, og vi bliver nødt til at stå sammen lige nu. Spillerne bliver nødt til at forstå, at der bliver betydeligt færre præmiepenge.

- Jeg forestiller mig et scenarie, hvor turneringer kommer til at overleve, fordi de skærer i præmiepengene, ikke bare i år, men også i 2021, siger Feliciano López.

López burde lige nu have været i gang med at forberede sig til at forsvare sin titel som mester i Queen's Club-mesterskaberne, men turneringen er lige som alt andet professionel tennis blevet aflyst eller suspenderet på grund af coronapandemien.

Spanieren tror på, at US Open vil blive afholdt som planlagt, på trods af at landsmanden, den forsvarende mester Rafael Nadal, har sagt, at han ikke er tryg ved at rejse til New York under de nuværende omstændigheder.

Årets udgave af Wimbledon er blevet aflyst, og French Open er blevet flyttet til september. Hvorvidt US Open kan afholdes bliver besluttet i løbet af denne uge.