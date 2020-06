Tennisturnering får kritik efter positiv coronatest

Herrernes ATP Tour og kvindernes WTA Tour i tennis sigter efter comeback i august, men det var en streg i regningen, da det søndag kom frem, at der var et coronatilfælde i forbindelse med miniturneringen Adria Tour på Balkan.

Således bekendtgjorde bulgareren Grigor Dimitrov, at han var coronasmittet, efter at han havde trukket sig og rejst hjem fra turneringen, da han følte sig sløj.

Tidligere på ugen havde han deltaget i anden del af Adria Tour i Beograd sammen med blandt andre verdensetter Novak Djokovic, der er med til at arrangere turneringen, samt Dominic Thiem og Alexander Zverev, henholdsvis nummer tre og syv i verden.

De er nu blevet testet for coronasmitte.

I forvejen har der været delte meninger om, hvorvidt det er forsvarligt at genstarte tennissporten, og søndagens coronatilfælde har kun givet ekstra brændsel til bålet.

Således får Adria Tour kritik fra flere spillere.

- Da jeg så billeder fra Adria Tour, følte jeg, at noget var helt galt. Er jeg den eneste? Er dette konsekvensen? God bedring, skriver franske Alizé Cornet på Twitter.

På samme sociale medie støtter Noah Rubin op:

- Det er bare ikke okay. Bekymrende og skuffende, at de mener, at tennis fortjener denne risiko, skriver amerikaneren.

Mens eksempelvis de fleste fodboldligaer nu afvikles uden tilskuere på tribunerne, blev der til Adria Tour i Beograd spillet foran 4000 tilskuere dagligt.

Som medarrangør forsvarer Djokovic dog turneringen, da man agerede ud fra myndighedernes anvisninger.

- Man kan altid kritisere, om noget er farligt eller ej, men det er ikke op til mig at konkludere, om noget helbredsmæssigt er rigtigt eller forkert, siger Djokovic.

Finalen i Beograd blev aflyst, og det samme er næste stop på Adria Tour, hvor der i weekenden skulle have været spillet i Montenegro.