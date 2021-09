Tennisspiller forventer at blive svinet til efter nederlag

Den amerikanske tennisspiller Shelby Rogers er indstillet på at blive udsat for negative og hadefulde kommentarer på sociale medier, efter at hun mandag tabte i fjerde runde ved US Open til den britiske teenager Emma Raducanu.

Det siger hun ifølge den britiske avis The Guardian.

Lørdag blev hun hyldet som en helt af tilskuerne ved grand slam-turneringen i New York City, da hun overraskende sendte verdens nummer et, australieren Ashleigh Barty, ud.

Men stemningen kan hurtigt ændre sig, konstaterer hun efter mandagens nederlag.

- Selvfølgelig værdsætter vi rampelyset i de øjeblikke, siger hun om stemningen efter lørdagens sejr.

- Men så er der i dag, og jeg vil få ni millioner dødstrusler, og hvad ved jeg, siger hun efter nederlaget til Raducanu på 2-6, 1-6.

- Det er meget polariserende. Fra det ene ekstreme yderpunkt til det andet meget hurtigt, siger hun om det typiske mønster for reaktionerne på sociale medier.

Den 28-årige Rogers tilføjer, at hun ville ønske, at sociale medier ikke fandtes, men at hun er nødt til at være aktiv på dem af hensyn til markedsføring og forpligtelser over for sine sponsorer.

- Sandsynligvis vil du ved at gå ind på min profil lige nu kunne læse, at jeg "er en fed gris" og ord, jeg ikke kan sige lige her. Det er, hvad det er. Du forsøger ikke at tage det personligt, og det er den kedelige side af enhver sport.

Generelt bider hun ikke mærke i negative kommentarer på Facebook, Twitter, Instagram eller andre tilsvarende platforme, siger hun. Men tennisspilleren erkender, at det til tider kan gå hende på.

Hendes kollega Sloane Stephens har tidligere under US Open også talt åbent om at blive udsat for hadefulde ytringer på sociale medier.

Trusler om et ødelagt ben, håb om voldtægt, beskyldninger om matchfixing og åbenlys racisme. Det var noget af indholdet i de over 2000 hadefulde beskeder, som Stephens delte i en story på sin Instagram efter sit nederlag til Angelique Kerber ved US Open i weekenden.

- Det er så hårdt at læse beskeder som disse, men jeg poster nogle stykker, så I kan se, hvordan det er efter et nederlag, skrev Stephens og tilføjede en smiley med nedadvendt mundvige.