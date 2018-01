Tennissensationen Tennys kalder sig nogle gange David

Det er amerikanske Tennys Sandgren, der leverede en lille sensation, da han spillede sig frem til kvartfinalerne ved Australian Open mandag med en sejr på 6-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3 over femteseedede Dominic Thiem.

Når man som tennisspiller har fornavnet Tennys, er det en fordel at være udstyret med en tør humor.

- Jeg fortæller aldrig mit navn, når jeg bestiller en kaffe eller en sandwich. Så siger jeg, at jeg hedder David eller noget lignende, sagde Tennys Sandgren ifølge tennismediet Tennis.com tidligere i turneringen.

- Jeg har ikke lyst til at blive konfronteret med mit navn, når jeg bare skal drikke en kop kaffe - især ikke som det første om morgenen. Jeg foretrækker at få et skud koffein, og så kan dagen begynde.

Amerikaneren har med en placering som nummer 97 på ranglisten hovedsageligt spillet Challenger-turneringer et niveau under de bedste på ranglisten.

I sin egen bil er han kørt på tværs af USA for at stille op i turneringer.

Men i Australien har den 26-årige spiller fået et sent gennembrud i tennistoppen, hvilket ikke mindst har overrasket ham selv.

Efter sejren over Dominic Thiem var Tennys Sandgren et stort smil.

- Da jeg skulle lave mit interview lige efter kampen, tænkte jeg, at det her måtte være et af de øjeblikke, hvor jeg pludselig vågner op fra en drøm, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I den medrivende kamp mod Thiem var amerikaneren, der aldrig havde vundet en kamp i en grand slam-turnering før Australian Open, under stort pres.

I fjerde sæts tiebreak var han kun en enkelt bold fra at sikre sig sejren, men favoritten Thiem fik reddet matchbolden og tvunget kampen ud i et femte sæt.

Her viste Tennys Sandgren sig dog for stærk, da han med solide server, vedholdende fight og klogt spil sikrede sættet med cifrene 6-3.

I kvartfinalen møder Sandgren en anden overraskelse, den unge sydkoreaner Hyeon Chung, der mandag ekspederede den tidligere verdensetter Novak Djokovic ud af turneringen.