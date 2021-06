Tennisprofil prikker til arrangør: Pengene bestemmer

25-årige Medvedev langede efter sit nederlag ud efter arrangøren, Roland Garros, og dennes aftale med streaminggiganten Amazon, som har betydet sene topkampe ved French Open.

- Det var uden tvivl dagens kamp, men Roland Garros foretrak Amazon frem for mennesker. Så simpelt er det, siger Medvedev ifølge Reuters.

Den russiske topspiller sammenligner aftenkampene med en episode fra dokumentarserien "Drive to Survive", der blandt andet behandler det australske Formel 1-grandprix fra marts 2020.

Løbet blev i skyggen af den ulmende coronapandemi først aflyst kort før start.

- Da pandemien startede, var man ved at gøre klar til løb i Australien, og de spurgte Lewis Hamilton, hvad han synes om at køre under de forhold, som verden var i på det tidspunkt.

- Han svarede: "Jeg ved ikke, hvad vi laver her". Så spurgte de ham, hvorfor han troede, man tvang dem til at køre. Han svarede: "Pengene bestemmer". Det er det samme her, siger Medvedev.

Turneringsdirektør, Guy Forget, slog forleden fast, at det er hensynet til Amazon, der har fået Roland Garros til at lægge de mest attraktive kampe sent om aftenen, selv om det betyder nul tilskuere.

- Vi har en forpligtelse over for Amazon, som gør et godt stykke arbejde med at promovere vores turnering i et anderledes format. Og vi skal sende kampene, sagde Forget til tennismajors.com mandag.

Fra onsdag løftes restriktionerne i Paris en smule. Udgangsforbuddet gælder nu først fra klokken 23.00.

Medvedev tabte sin kvartfinale 3-6, 6-7, 5-7 til Stefanos Tsitsipas, der nu møder Alexander Zverev i semifinalen.

Medvedev nåede fire sejre ved French Open, og det er russerens bedste resultat i turneringen efter fire år i træk med nederlag i første runde.