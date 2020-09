Tenniskometen Rune avancerer i Schweiz efter lang kamp

Efter 2 timer og 22 minutter på banen kunne Rune, der er nummer 725 på verdensranglisten, fejre sejren med cifrene 6-2, 4-6, 7-5.

Efter at have vundet første sæt overbevisende løb Rune ind i problemer i andet sæt, og så måtte der et afgørende sæt til for at finde vinderen.

I tredje sæt bragte Rune sig foran 5-2, men schweizeren kæmpede sig tilbage og udlignede til 5-5. Derfra havde danskeren dog de bedste nerver, og han sikrede sejren ved at bryde rent til 7-5.

I fredagens kvartfinale vil Rune igen være favorit, når han møder endnu en schweizer i skikkelse af Dominic Stephan Stricker, der er nummer 1339 i verden.

Rune banede vejen for et godt resultat i Klosters, da han overraskende slog den andenseedede bulgarer, Dimitar Kuzmanov, i første runde af turneringen, der afvikles på herrernes tredjehøjeste niveau.

2-6, 6-1, 6-1 lød de danske vindercifre i den kamp.