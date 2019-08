Tenniskomet fortsætter mod toppen trods skoproblemer

Men det er ikke kun spillet, som Tsitsipas gør sig bemærket på i øjeblikket. Tilbagevendende skoproblemer blev igen et tema, da han i kvartfinalen slog franske Benoît Paire med 7-5, 6-0.

For tredje kamp i træk knækkede Tsitsipas' snørebånd under en duel, og mod Paire skete det på et vitalt tidspunkt. Tsitsipas fik lov til at skifte sko, hvilket Paire var stærkt utilfreds med.

Den demonstrerede Paire siden ved selv at løbe ud for at skifte sko midt under et parti, og kampen har nu fået tilnavnet "Shoe-gate". Spillerne kunne dog begge grine af episoderne efter kampen.

- Hans utilfredshed kan være på sin plads. Det er sket for mig mange gange nu, det er noget, jeg bøvler med. Det sker, når jeg glider ud i forhåndssiden. Der er en friktion, der kan få snørebåndene til at knække, siger Tsitsipas.

- Det er ikke noget, jeg gør med vilje, selv om nogen tror det. Det sker altid på de vigtigste tidspunkter, når jeg virkelig giver alt. Det er irriterende, for skoen kan falde af midt i duellen. Det skete engang i Barcelona.

Skofabrikanten Adidas har nu sendt ham flere par sko, og Tsitsipas vil forsøge at justere fodarbejdet, så det ikke sker fremover.

- Jeg kan godt se, at det er frustrerende for modstanderne, at jeg skal skifte sko på vigtige tidspunkter i kampen, men det er inden for reglerne, lyder det fra Stefanos Tsitsipas.

Han skal i semifinalen møde den kontroversielle australier Nick Kyrgios.