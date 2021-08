Tennisformand: Holger Runes mentalitet kan sende ham til tops

- Holger Rune er ikke typen, der giver op. Vi har set mange tilfælde, hvor han vinder første sæt, taber andet sæt og er bagud i tredje sæt, men uanset hvad kæmper han altid til det sidste.

- Han har en kæmpe selvtillid, og selv om han har mødt modgang undervejs, tror han stadig 100 procent på det. Det er et kæmpe aktiv, for på banen står man alene, siger formanden.

Og Holger Rune har god grund til at være selvsikker, hvis man spørger Henrik Thorsøe Pedersen, der pointerer, at det ikke er uvant for Holger Rune at slå spillere med mere erfaring.

- Holger Rune slår allerede spillere i top-100. På grund af corona-situationen har der været færre turneringer, men jeg er helt overbevist om, at han ville være i top-100 allerede nu, havde det ikke været for corona.

- Det var jo hans målsætning allerede sidste år, at han skulle i top-100. Han tager sejre over top 100-spillere allerede nu, så han skal nok komme i top-20 og formentlig også top-10, vurderer han.

Men før han kan nå derop, er der nogle ting, der skal arbejdes på, mener Henrik Thorsøe Pedersen.

- Holger Rune er jo kun 18 år, men vil man nå til tops, kræver det noget mere fysik. Det kan tage flere år at opbygge, men han arbejder på det og er uden tvivl på rette vej, siger han.

Natten til onsdag klokken 01.00 kan Holger Rune tage et kæmpe skridt i karrieren, hvis han mod forventning vinder over den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic i første runde af US Open.

Novak Djokovic er ifølge ATP's rangliste verdens bedste tennisspiller.

Skulle det alligevel ske, at Holger Rune går videre, skal han enten spille mod hollandske Tallon Griekspoor eller tyskeren Jan-Lennard Struff.