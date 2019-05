Tennisfavorit tæt på exit: Jeg har aldrig været så nervøs

- Jeg tror aldrig, at jeg har været så nervøs nogensinde i en kamp.

- Det kunne man se i første sæt, tror jeg. Jeg fik ikke slået noget som helst ind på banen, siger Naomi Osaka, der måtte indkassere et såkaldt "æg" i første sæt.

- Det var meget underligt, for nerverne plejer at gå væk, men denne gang blev de hos mig i hele kampen. Jeg følte, at det var en kamp på viljestyrke, siger japaneren.

Naomi Osaka har vundet de seneste to grand slam-turneringer, Australian Open i januar og US Open i september, hvilket har bragt hende op som nummer et i verden.

- Det er første gang, at jeg stiller op i en grand slam-turnering som nummer et. Nu har jeg vundet de seneste to turneringer, så jeg vil også rigtig gerne nappe den her, siger Osaka.

Den tre år ældre Schmiedlová vandt første sæt med 6-0 på blot 20 minutter, og i andet sæt bragte hun sig foran 5-4 og kunne serve sejren hjem.

- Det var virkelig tæt, og det gør ondt, at jeg missede så mange chancer, siger Schmiedlová, der er nummer 90 på verdensranglisten.

- Måske var det fordi, at jeg mødte nummer et i verden. Det var ikke nemt oppe i mit hoved, siger hun.

I anden runde skal Naomi Osaka møde den tidligere verdensetter Victoria Azarenka, der ligesom japaneren har vundet to grand slam-titler - begge gange i Australian Open tilbage i 2012 og 2013.