Tennis-arrangør frygter for næste års Australian Open

Selv om der fortsat er otte måneder til, at tennisturneringen går i gang, så meddeler chefen for Australiens tennisforbund, Craig Tiley, at en påvirkning er næsten uundgåelig.

- I vores værste scenarie bliver der ikke noget Australian Open.

- I det bedste scenarie, som vi arbejder med nu, så kan vi afholde Australian Open med de spillere, vi kan få hertil ved hjælp af karantæne-teknikker. Og så bliver det kun med australske fans, siger Tiley ifølge Reuters til nyhedsbureauet AP.

Mens Wimbledon for længst er blevet aflyst som følge af coronakrisen, så er det uvist, om det er muligt at afholde US Open og French Open senere på året.

Den australske tennischef oplyser, at Australian Open arbejder med fire forskellige scenarier for turneringen i januar 2021.

- Vi har lavet modeller for, hvornår vi skal træffe beslutninger, datoer for beslutninger, hvem der bliver påvirket, og hvordan det påvirker dem, siger han.

Craig Tiley forklarer, at der blandt andet skal tages højde for en stab på 670 personer samt mediepartnere og sponsorer.

Derudover er der også alle de deltagende tennisspillere, der eksempelvis kan havne i en karantæneperiode, når de krydser landegrænser.

- Lige nu arbejder vi med den internationale gruppe af spillere for at få dem til at forstå de her fire scenarier, og hvad det betyder for dem, og hvordan vi kan agere, forklarer han.

Dette års udgave af Australian Open blev afviklet umiddelbart før, at coronapandemien for alvor begyndte at hærge forskellige steder i verden.

Hos herrerne vandt Novak Djokovic fra Serbien, mens amerikanske Sofia Kenin tog titlen hos damerne.