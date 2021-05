Tempomaskinen Asgreen vinder enkeltstart i Portugal

26-årige Asgreen var tre sekunder hurtigere end Rafael Reis fra holdet Efapel og ni foran franskmanden Benjamin Thomas fra FDJ.

Det var Asgreens niende professionelle sejr i karrieren, og den første siden han sikrede karrierens største triumf i monumentet Flandern Rundt i begyndelsen af april.

Med præstationen avancerede han samtidig til tredjepladsen i løbet, som slutter søndag med en kuperet etape på 170,1 kilometer.

Danskeren er 21 sekunder efter Ethan Hayter fra Ineos-holdet.

Hayter blev selv nummer syv på etapen og bevarede førertrøjen, selv om han i et sving styrtede voldsomt og endte med at tabe mere end et minut til Asgreen.

Volta ao Algarve blev sidste år vundet af det belgiske stortalent Remco Evenepoel, men Quick-Steps stjerneskud er ikke til start i år.

I stedet er han med i Giro d'Italia, der begyndte lørdag.