Tempokongen Mikkel Bjerg tager VM-guld for tredje gang

Cykelkometen Mikkel Bjerg havde lagt maksimalt pres på sig selv ved at sige, at han gik efter VM-guld i enkeltstart for U23-ryttere for tredje år i træk.

Amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty kørte sig til henholdsvis sølv og bronze. Mathias Norsgaard endte lige uden for podiet, mens Morten Hulgaard blev nummer seks.

Det britiske vejr gjorde det ellers ikke nemt for Bjerg og de øvrige ryttere. Det regnede voldsomt på den 30,3 kilometer lange rute, og flere røg en tur i asfalten.

Blandt andre danske Johan Price-Pejtersen, der også havde et vis forventningspres på sig efter at have vundet disciplinen blandt U23-ryttere ved EM i august og DM i juni.

I en dyb vandpyt, der mest af alt mindede om en lille sø, styrtede han, hvilket forpurrede hans chancer for at kæmpe med om topplaceringerne.

Flere havde problemer med elementerne, men ikke Mikkel Bjerg.

Han gik ind til tirsdagens enkeltstart som favorit efter sejre i 2017 og 2018, og allerede ved første mellemtid stod det klart, at han var i en klasse for sig.

Bjerg var hele 24,28 sekunder foran nordmanden Iver Johan Knotten ved første mellemtid efter 14,2 kilometer. Frygtede man, at han havde lagt for hårdt ud, modbeviste han det ved at hamre i mål i klart bedste tid.

Ved målstregen var 20-årige Bjerg 26,45 sekunder foran Garrison, som lige nøjagtig slog sin landsmand McNulty.

For Mikkel Bjerg havde tirsdagens enkeltstart ikke afgørende betydning for fremtiden. Han har nemlig allerede skrevet kontrakt med holdet UAE Emirates, der kører på det højeste niveau inden for cykling, World Touren.

Senere tirsdag skal Pernille Mathiesen og Louise Norman Hansen i aktion, når kvindernes enkeltstart afvikles.