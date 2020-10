Tempokonge vinder bjergetape og sørger for Inoes-oprejsning

Ganna kørte væk fra to medudbrydere og holdt alle konkurrenter bag sig på nedkørslen og det sidste stykke frem til mål.

Ganna vandt også 1. etape og kunne dermed notere sig sin anden etapesejr i årets løb. Han sørgede samtidig for oprejsning til Ineos-holdet, som tirsdag mistede kaptajnen Geraint Thomas, der stod af efter et styrt og et stort tidstab mandag.

Godt et halvt minut efter Ganna trillede de største klassementsfavoritter i mål. Patrick Konrad (Bora) og Joao Almeida (Quick-Step) blev henholdsvis nummer to og tre.

Astana-danskeren Jakob Fuglsang kom ind i samme gruppe blev nummer ni på etapen. I den samlede stilling avancerer han til syvendepladsen.

Førertrøjen sidder stadig på portugisiske Almeida, der fører foran spanieren Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) og hollænderen Wilco Kelderman (Sunweb).

Fuglsang er 1 minut og 19 sekunder fra førstepladsen.

Etapen i det sydlige Italien strakte sig over 140 kilometer fra Mileto til Camigliatello Silano.

24-årige Ganna var en del af et udbrud på otte mand, som sad ude foran på det meste af etapen. Her sad også Lotto Soudal-nordmanden Carl Fredrik Hagen blandt andre.

Hagen kunne dog ikke følge med Ganna, da det hele skulle afgøres. Og det kunne Thomas De Gendt (Lotto Soudal) og Einer Augusto Rubio (Movistar), der var kørt op til tempomaskinen, heller ikke.

I stedet kørte Ganna mod målstregen i ensom majestæt, og han nød godt af, at klassementsrytterne holdt sig nogenlunde i ro bagved.

NTT-klatreren Domenico Pozzovivo forcerede tempoet kort før toppen på Válico di Montescuro, men ikke nok til at ryste de øvrige favoritter af.

Selv om Ganna så ud til at have mekaniske udfordringer på nedkørslen, holdt han sit forspring og kunne glæde sig over sin anden etapesejr i sin første grand tour.