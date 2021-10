Tempo og variation kan blive nøgle mod defensive Bosnien

Selv om landsholdet har vundet overbevisende i de to seneste indbyrdes opgør, kan Danmark ikke tage let på opgaven, når landsholdet torsdag aften møder Bosnien i VM-kvalifikationen, mener landstræner Lars Søndergaard.

I de seneste kampe har Bosnien haft for vane at spille med en dybtliggende defensiv mod Danmark, og det kan give udfordringer.

- Spiller vi for langsomt mod sådan et hold, får vi aldrig åbninger, siger Lars Søndergaard.

- Vi skal åbne en meget lav blok op, og der er tempoet det vigtigste element.

- Derudover skal vi have variation i vores spil. Vi skal forsøge at kombinere os igennem centralt, vi skal komme ud over kanterne, og vi skal både spille flade og høje bolde ind i feltet.

Anfører Pernille Harder anser også tempoet som et nøgleelement i mødet med Bosnien.

- De er meget aggressive og vil forsøge på at være kompakte, så vi skal spille hurtigt og forsøge at skabe chancer.

- De kommer til at forsvare sig godt, vurderer Harder.

I en kamp, hvor mål kan blive en mangelvare, må Danmark undvære en række spillere, som sidder ude med skader, heriblandt angrebsprofilen Nadia Nadim.

Med 38 mål er Nadia Nadim en af de mest scorende danske landsholdsspillere nogensinde, men i angriberens fravær har andre spillere markeret sig.

I VM-kvalifikationens to første kampe mod Malta og Aserbajdsjan har Signe Bruun og Stine Larsen med fire mål hver været Danmarks mest scorende spillere.

Selv om Nadia Nadim vil blive savnet, glæder landstræneren sig over holdets bredde.

- En erfaren spiller og profil som Nadia kommer vi selvfølgelig til at savne. Hun er især i de vigtige kampe altid god for et mål. Hun tiltvinger sig meget opmærksomhed fra modstanderen og åbner dermed rum for andre, siger Lars Søndergaard.

- Men det er klart, at det giver også nogle chancer for de andre for at komme ind. Stine Larsen og Signe Bruun stillede op foran sammen med Pernille Harder, og lige nu er det de to, der for alvor har fået gang i målscoringen.

- Det viser også, at vi trods alt har en vis bredde med kvalitetsspillere.

Danmark spiller mod Bosnien torsdag klokken 18 på Viborg Stadion.