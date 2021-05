Tekstbesked koster målmandslegende jobbet i tysk topklub

Det meddeler bundesligaklubben onsdag, efter at Lehmann tirsdag skabte uheldig opmærksomhed omkring sig selv med en tekstbesked med racistiske undertoner til tv-kommentatoren Dennis Augo.

I forbindelse med transmissionen på tysk Sky af Champions League-semifinalen mellem Manchester City og Paris Saint-Germain fik Augo beskeden, som han har offentliggjort på Instagram.

Her skrev Lehmann; "Ist Dennis eigentlich euer qotenschwarzer", som på dansk kan oversættes til "er Dennis egentlig jeres kvote-sorte".

Ordet kvote henviser formodentlig til, at flere arbejdspladser og institutioner i Tyskland opererer med kvoter for at skabe en større mangfoldighed blandt sine ansatte.

Dennis Augo lagde beskeden ud til sine 81.000 følgere på Instagram.

Jens Lehmann bekræftede tidligere onsdag over for avisen Bild, at han har sendt beskeden til Augo og undskyldt. Den tidligere topmålmand forklarede dog ikke intentionen med sin besked.

Jens Lehmann var tilknyttet Hertha Berlin som rådgiver, men det er slut nu.

- Vi har afsluttet vores konsultationsaftale med Jens Lehmann. Han er også færdig i vores advisory board, oplyser en talsmand fra klubben.

Jens Lehmann indstillede sin aktive karriere for ti år siden. Han spillede i storklubber som Schalke 04, Borussia Dortmund og Arsenal. Det blev også til en del optrædener på Tysklands landshold.