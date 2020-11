Teenagesensation kan blive Bundesligaens yngste spiller

Dortmund hintede på sin hjemmeside i forbindelse med et sjældent interview med Moukoko, at han kunne blive aktuel til kampen i weekenden.

I den bedste tyske liga kræves det, at spillerne er fyldt 16 år, før de kan spille.

Tidligere i år var reglerne, at spillerne skulle være et halvt år ældre, men det blev ændret - blandt andet med opbakning fra Dortmund.

Det hypede stortalent har været på manges læber de seneste år, fordi hans målstatistik for klubbens U19-hold har været utrolig.

Over de seneste to sæsoner har den 15-årige angriber således scoret 47 mål og lavet 10 assister i kun 25 kampe.

Ifølge AFP har Dortmund prøvet at beskytte den unge teenager ved at afslå forespørgsler om interview, men det er svært at skjule ham fra fodboldfans verden over.

Hans eksponering er allerede enorm, da han i skrivende stund har mere end 700.000 følgere på det sociale medie Instagram samt en sponsoraftale med Nike.

Youssoufa Moukoko tager det hele med ro i forhold den potentielle debut i weekenden.

- Jeg er ikke urolig. Min debut skal nok komme, siger han.

Den nuværende rekord som yngste debutant tilhører den nu 32-årige Nuri Sahin, der i dag spiller for den tyrkiske klub Antalyaspor.

Sahin spillede ad to omgange i Dortmund, hvor han allerede fik debut for førsteholdet, da han var 16 år og 335 dage gammel.

Han ser gerne, at teenageren får sin førsteholdsdebut hurtigst muligt.

- U19-fodbold er for nemt for ham, lyder det fra Sahin til AFP.

Moukoko startede på U17-holdet, hvor det blev til 90 mål i 56 kampe. Både i U17- og U19-ligaen har han slået scoringsrekorden.

I tilfælde af at han også får debut, når Club Brugge gæster Dortmund i Champions League den 24. november, vil han også her sætte ny rekord.

Lørdag spiller Dortmund klokken 20.30 ude mod Hertha Berlin.