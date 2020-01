Teenager sender igen Venus Williams ud af en grand slam

Gauff vandt kampen med cifrene 7-6, 6-3 efter en time og 40 minutters spil.

I sommeren 2019 sendte Gauff sin 24 år ældre modstander ud i første runde af Wimbledon.

Så det er anden gang på lidt over et halvt år, at Gauff banker veteranen i første runde af en grand slam-turnering.

- Det var virkelig svært, hun spillede virkelig godt. Jeg var meget nervøs for dagens kamp, siger Gauff ifølge AFP.

- Jeg var lidt chokeret, og jeg er sikker på, at alle var chokerede, da de så lodtrækningen. Men jeg er glad for, at jeg var i stand til at komme igennem det, siger Gauff.

I første sæt reddede Venus Williams tre sætbolde og tvang kampen ud i tiebreak, men her var teenageren stærkest og kom foran med 1-0 i sæt.

I andet sæt fortsatte Gauff, der er nummer 67 i verden, med at imponere og snuppede sejren i to sæt over den tidligere verdensetter, der lige nu er nummer 55 i verden.

Venus Williams har vundet syv grand slam-turneringer i karrieren.

Venus Williams har to gange været i finalen i Australian Open - i 2003 og senest i 2017, hvor hun blev besejret af storesøster Serena Williams.

I 2003 var Gauff ikke født endnu.