Teenager sender Stefanos Tsitsipas ud af US Open

Den 18-årige spanier Carlos Alcaraz sørgede fredag for en af de hidtil største overraskelser ved dette års US Open i tennis, da han besejrede den tredjeseedede græker Stefanos Tsitsipas i fem sæt.

- Utrolig, utroligt. Denne sejr betyder meget for mig. Det er den bedste kamp i min karriere. Det er min bedste sejr, siger Alcaraz ifølge nyhedsbureauet AFP.

- At slå Tsitsipas er opfyldelsen af en drøm for mig. At vinde her gør det endnu mere specielt, tilføjer han om kampen, der blev spillet på turneringens største bane, Arthur Ashe Stadium.

Det var på samme bane danske Holger Rune tirsdag debuterede ved US Open mod ingen ringere end verdensranglistens nummer et, Novak Djokovic.

Rune tabte kampen, men blev undervejs bakket godt op af publikum, og det samme oplevede Carlos Alcaraz i kampen mod Tsitsipas.

- Uden dette publikum ville jeg ikke have haft muligheden for at vinde kampen. I begyndelsen af fjerde sæt var jeg nede, men tak til tilskuerne for at hjælpe mig frem til det femte, siger han.

Alcaraz afgjorde kampen med en forhåndsvinder i femte sæts tiebreak efter fire timer og syv minutter spil.

Med nederlaget er det endnu ikke lykkedes for den 23-årige Tsitsipas at spille sig frem til fjerde runde i US Open.

- Det er en af den slags kampe, hvor du føler at have kontrollen, men hvor det ikke går din vej. Det er på en måde bittert, siger Tsitsipas.

I næste runde skal Alcaraz, der er nummer 55 på verdensranglisten, op mod Peter Gojowczyk fra Tyskland, der er nummer 141.

Med sejren bliver Alcaraz den yngste deltager i fjerde runde hos herrerne i 32 år ved US Open, der er sæsonens sidste grand slam-turnering.

I 1989 nåede den 17-årige amerikaner Michael Chang frem til fjerde runde.