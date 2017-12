Teenager om første landskampsmål: Det er kæmpestort

En af dem, der fik masser af minutter på banen, var den unge bagspiller Kristina Jørgensen, som udnyttede tiden til at lave sine to første mål som A-landsholdsspiller.

Med en stor dansk føring i ryggen var der mulighed for at give kamptid til marginalspillerne i anden halvleg af håndboldkvindernes kamp mod Japan søndag aften.

- Det var kæmpestort. Det var rigtig dejligt at score mål og komme ind og gøre det godt. Det var dejligt at få noget spilletid. Det er jo det, jeg går og træner for derhjemme, siger 19-årige Kristina Jørgensen.

Det er gået stærkt for Viborg-spilleren, der debuterede på landsholdet så sent som 25. november i en testkamp mod Sverige.

Nu kan hun også kalde sig VM-spiller.

- Selvfølgelig var der kriller i maven, da jeg blev sendt på banen.

- Men så snart jeg havde lavet den første aflevering og stået første gang i forsvaret, så tænkte jeg ikke mere over det. Så var det bare en håndboldkamp som alle andre.

- Det var en supergod kamp at komme ind i, fordi der var godt flow i de andre spillere, siger Kristina Jørgensen.

Sammen med holdkammeraterne kan hun se frem til en kampfri mandag, hvor der er mulighed for at ryste de to første kampe ud af kroppen i træningshallen.