Team Esbjergs protest bliver afvist igen

Håndboldklubben Team Esbjerg savner opbakning i forbindelse med en sag om timeout-reglerne.

Det står klart fredag, da endnu en protest fra klubben er blevet afvist.

Denne gang er det Håndboldens Appelinstans, der har vendt tommelfingeren ned, ligesom det skete, da Team Esbjerg indbragte protesten for Håndboldens Disciplinærinstans under Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Det oplyser Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Ifølge Team Esbjerg skyldes afvisningen, at protesten ikke er korrekt indgivet.

Sagen handler om en pokalkvartfinale mellem Team Esbjerg og Herning-Ikast, som Esbjerg tabte 25-26.

Med godt 30 sekunder tilbage af kampen trykkede Esbjerg-træner Jesper Jensen på timeout-knappen, da hans spillere var i boldbesiddelse.

Men da timeout-signalet i hallen var forsinket, nåede Herning-Ikast at erobre bolden, så dommerne vurderede, at timeouten var ugyldig.

Da Herning-Ikast ikke fik noget ud af det næste angreb, var vestjyderne på bolden med få sekunder tilbage, og Jesper Jensen valgte igen at trykke på timeout-knappen.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene. Derfor vurderede dommerne, at Herning-Ikast skulle tildeles et straffekast, hvilket blev afgørende.

Bestyrelsesformanden i Team Esbjerg, Bjarne Pedersen, er forundret. Han langer ud efter afgørelsen om protestens manglende gyldighed.

Han mener ikke, at DHF tager overordnet ansvar for, at dommer og kampobservatører har kendskab til de regler, som håndboldkampe på eliteniveau afvikles under, skriver klubben.

Han påpeger, at det var tydeligt på tv-billederne, at træner Jesper Jensen protesterede ved dommerbordet over dommerens afgørelse ved timeouten 14 sekunder før tid.

Han oplyser, at DHF efter modtagelsen af kamprapporten har skrevet til klubberne, dommerne og kampobservatøren, at en teknisk timeout til Team Esbjerg med over to minutter igen af kampen ved en fejl blev noteret og ikke holdt.

- Det blev rettet. Men man har ikke ønsket at rette, at sekretæren ved dommerbordet ikke har noteret den protest, Jesper Jensen har nedlagt. Det undrer mig meget.

- Efterspillet med henvisning til paragraffen i ligareglementet er efter min opfattelse ordkløveri, siger Bjarne Pedersen i meddelelsen.

Bjarne Pedersen oplyser på klubbens hjemmeside, at Team Esbjerg ikke ønsker at indbringe sagen for idrættens højeste appelinstans, som hører under Danmarks Idrætsforbund (DIF).