Team Esbjerg udraderer uskarpe Skanderborg

Men selv om de to mandskaber altså spiller i samme række, så var det ikke til at se. Team Esbjerg kørte Skanderborg over og tog en knusende sejr på 35-12.

Her var Team Esbjerg fra tabellens tredjeplads på besøg hos Skanderborg Håndbold, som ligger næstsidst.

Niveauforskellen i den danske håndboldliga for kvinder blev udstillet lørdag eftermiddag.

Allerede ved pausen var spændingen fuldstændig forduftet. Her var Esbjerg foran 17-4 efter at have taget styringen fra start.

Der gik således syv minutter, inden hjemmeholdet formåede at få bolden i mål. Det havde de åbenlyst meget svært ved kampen igennem. Ikke mindst fordi Rikke Granlund i Esbjerg-målet var noget nær en mur.

Den norske keeper sluttede med en redningsprocent på 59 og tog tre ud af fire straffekast.

Midtvejs i anden halvleg fik kampen karakter af en rendyrket ydmygelse.

Esbjerg førte 28-7, anført især af storspillende Marit Røsberg Jacobsen og Mette Tranborg, som på det tidspunkt tilsammen havde stået for 16 scoringer.

Det sidste kvarter handlede derfor kun om, hvorvidt Skanderborg kunne redde lidt af æren. Det lykkedes ikke rigtigt.

Skanderborg fik ganske vist lidt gang i målscoringen, men rundede først ti mål med cirka fem minutter tilbage af opgøret. Imens fortsatte Esbjerg i samme gear.

Tidligere lørdag måtte topholdet Odense Håndbold holde tungen lige i munden for at tage en sejr over Horsens, der ellers ligger på 12.-pladsen.

Fynboerne gik ganske vist til pause med en tremålsføring. Odense var foran helt frem til slutfløjtet, men Horsens var flere gange i anden halvleg nede på kun et enkelt måls forskel.

Ajax København vandt 32-24 over Randers HK, mens Holstebro slog Nykøbing F. Håndbold 29-27.

Bambusa Kvindeligaens anden- og fjerdeplads, Viborg HK og Herning-Ikast, mødes lørdag eftermiddag.