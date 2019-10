Team Esbjerg-træner sigter mod CL-kvartfinale

Lørdagens overbevisende 31-26-sejr over Rostov-Don i Champions League giver cheftræneren hos Team Esbjerg, Jesper Jensen, en styrket tro på, at hans mandskab kan spille sig videre til kvartfinalerne i Champions League til foråret.

Lørdagens sejr bringer vestjyderne meget tæt på avancement til turneringens næste gruppespil på den anden side af jul, og hvis Rostov-Don som ventet også går videre, tager Team Esbjerg mindst to point med over fra de indbyrdes møder.

- De to point, vi hentede i dag (lørdag, red.), giver os den fornødne tryghed til at vide, at vi går videre. Men vi er heller ikke med i turneringen kun for at gå videre til hovedrunden.

- Vi er også med i Champions League, fordi vi vil i kvartfinalen, der nok er noget af det det højeste, man kan nå i Danmark.

- De to point her er altafgørende. Nu skal vi se, om vi kan drille Rostov og Bucuresti på udebane og få flere point med over. Jeg synes i hvert fald, at vi har vist, at vi har noget at skyde med, siger Jesper Jensen.

Fraværet af Rostov-stjernen Anna Vyakhireva spillede ind på uventet tam modstand fra russerne i lørdagens kamp, mener Jesper Jensen, der også har store roser til sit eget mandskab.

- Jeg synes også, at vi må tilskrive os selv den her sejr. Vi dækkede rigtig godt op, Rikke Poulsen havde de rigtige redninger, og Estavana Polman fik puttet bolden ind, når de egentlig så ud til at have fået styr på deres forsvar.

- På nogle punkter ramte vi vores topniveau, men der er selvfølgelig altid ting, man gerne ville have gjort anderledes - nogle afslutninger og nogle ting defensivt.

- Men jeg synes, at vores første halvleg var ekstremt god. Det er kun, fordi de fik scoret tre-fire mål i deres kontrafase, at det ikke var en perfekt første halvleg, siger Jesper Jensen.

Ud over at være på vej videre fra det første af to gruppespil i Champions League, har Team Esbjerg også succes hjemme i HTH Ligaen, som klubben topper med otte sejre i otte kampe.