Team Esbjerg står på vippen mellem himmel og helvede

Team Esbjergs håndboldkvinder mangler at spille tre kampe i Champions League-gruppespillet, men allerede søndag kommer vestjyderne et stort skridt nærmere at kende deres skæbne.

Hjemmekampen mod norske Vipers Kristiansand afgør, om Team Esbjerg kommer i himlen eller skal frygte helvedet.

Det siger cheftræner Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra klubben.

- Vipers er i stærkeste opstilling et potentielt Final 4-hold. Kan vi vinde, er vi i kvartfinalen, og taber vi, kan helvede blive hedt for os, for så har vi to virkelig svære kampe tilbage.

- At vi har klaret os godt indtil nu, gør ikke, at vi har mistet ydmyghed, og vi har heller ikke mistet selvtillid, siger Jesper Jensen.

Esbjerg ligger nummer tre i gruppen med seks hold. De fire bedste hold går videre til knockoutfasen, og aktuelt har de fire øverste hold i gruppen alle ni point. Kristiansand ligger nummer fem med fem point.

Efter kampen mod nordmændene byder de to sidste gruppekampe på en tur til Ungarn for at møde Ferencvaros, mens topholdet Metz besøger Esbjerg i gruppespillets sidste runde.

For fire uger siden vandt Team Esbjerg med 35-31 over Vipers Kristiansand. Jesper Jensen har planen klar til en gentagelse.

- Vi skal først og fremmest have stoppet deres kontraspil - både med afslutninger og vores måde at løbe hjem på. Det lykkedes fantastisk godt mod Viborg onsdag aften (29-22-sejr, red.), men mod Vipers er det endnu vigtigere.

- De løber vanvittigt hurtigt, selv om de formentlig også må undvære venstrefløjen Vilde Jonassen, siger Jesper Jensen.