Team Esbjerg slår Aarhus og er klar til DM-semifinale

Tirsdag skaffede vestjyderne sig adgang til semifinalerne med sejren på 26-21 ude over Aarhus United.

Dermed kom Team Esbjerg på otte point for fire kampe i slutspilsgruppe 2, og holdet er sikker på at slutte på en af de to øverste pladser.

Aarhus ligger fortsat nummer to med fire point for fire kampe, men det kan ændre sig, når Viborg HK og Herning-Ikast onsdag spiller deres fjerde kamp i gruppen. De har henholdsvis to og tre point inden det indbyrdes opgør.

Aarhus bed godt fra sig i tirsdagens kamp, men Esbjerg var klart bedst i slutfasen og vandt komfortabelt.

Spillets kvalitet var høj i første halvleg, men Aarhus havde i den første del svært ved at omsætte det gode spil til scoringer på målvogter Rikke Marie Granlund, der stod i stedet for Sandra Toft.

Undervejs havde holdet en scoringspause på syv minutter, og det blev bare til seks scoringer for hjemmeholdet i de første 23 minutter.

Det benyttede Team Esbjerg sig af til at bringe sig foran med 10-6.

Men så var det udeholdets tur til en scoringstørke. Den strakte sig over seks minutter op til pausen, og Aarhus greb chancen for at skabe fuld balance ved 10-10, inden holdene kort efter gik til pausen med 11-11 på måltavlen.

Aarhus tog den gode periode med ind i anden halvleg, hvor holdet kom foran med 15-13, men så gik holdet i stå, mens Esbjerg løftede niveauet.

Udeholdet scorede seks mål på stribe og kom på 19-15, men Aarhus nægtede at kaste håndklædet i ringen og reducerede til 17-19 og senere 18-20, da der resterede ti minutter.

Men så var det også slut med spændingen. Da Kristina Liscevic brød igennem og scorede til 23-19 med fem minutter tilbage, var der reelt tale om en afgørelse.