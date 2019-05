Team Esbjerg sænker mestrene og er klar til DM-finale

Håndboldspillerne i Team Esbjerg rider videre på bølgen af gode resultater, og er klar til DM-finalen for tredje gang i klubbens historie.

Træner Jesper Jensens tropper kan gå ind til finalekampene fyldt med selvtillid efter 26 sejre i de seneste 27 kampe, og vestjyderne var da også et nummer for stærke for København-spillerne.

Hovedstadsholdet indledte ellers kampen fint, men efter at Mai Kragballe i det 11. minut bragte københavnerne foran 7-4, gik det hele skævt i et orgie af tekniske fejl og sløje afslutninger.

Team Esbjerg-keeper Sandra Toft blev skudt varm, og København scorede ganske usædvanligt ikke en eneste gang i de følgende 16 minutter.

Gæsterne havde ingen scoringsproblemer, og så blev 7-4 ændret til 7-13, før København endelig fik passeret Toft igen.

Team Esbjerg kunne gå til pause med en føring på 15-11 efter en halvleg, hvor playmaker Kristina Liscevic viste storspil med fem scoringer og flere målgivende afleveringer.

Den lange målløse periode i første halvleg blev kostbar for københavnerne. For selv om de sloges hårdt for sagen, kom de aldrig op på siden af esbjergenserne igen.

Det begyndte ellers at ligne noget, da Jenny Alm reducerede til 15-17, men mestrene slap taget igen, og ni minutter senere var de bagud 16-22.

København-træner Claus Mogensen tog målvogteren ud for at spille syv mod seks i en sidste satsning. Men kombinationerne sad ikke, som de skulle, og Team Esbjerg kunne i stedet score et par gange i det mennesketomme mål.

Team Esbjerg var senest i finalen i 2016, hvor klubben besejrede FC Midtjylland og vandt guld for første og hidtil eneste gang.